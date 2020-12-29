35 عراقيا اعتقلهم نظام إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوات الأمن التركية 35 عراقيا، من أصل 40 مطلوبا في العاصمة أنقرة، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر أمنية أنه تم توقيف 35 عراقيا خلال حملة مداهمات نفذتها مديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، بينما يتواصل العمل لتوقيف الخمسة الآخرين.

وكثفت السلطات التركية أخيرا حملاتها لتوقيف المشتبهين بالانتماء لداعش، وتشير التقارير إلى أن عددا كبيرا من بينهم من العراقيين.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.