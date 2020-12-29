شكرا لقرائتكم خبر جائحة كورونا زادت التمييز العنصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الاتحادية المختصة بمكافحة حالات التمييز العنصري في ألمانيا أن جائحة كورونا أدت إلى حدوث زيادة قوية في هذه الحالات.

وفي مقابلة مع شبكة التحرير الصحفي «دويتشلاند» نشرت أمس ، قال بيرنهارد فرانكه، رئيس الهيئة التابعة للحكومة الألمانية إن أزمة كورونا «أدت إلى تمييز فئات معينة من الناس، وكأنهم مضرمو حرائق».

ولفت بيرنهارد إلى أن عدد طلبات الاستشارة لدى هيئته وصل بحلول نهاية نوفمبر الماضي إلى أكثر من 6000 طلب مقارنة بـ3200 طلب في نفس الفترة من العام المقبل.