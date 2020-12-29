شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات دبلوماسية للحكومة اليمنية قبل العودة إلى عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

قبل عودتها إلى مدينة عدن؛ العاصمة المؤقتة لليمن، لبدء أعمالها فيها، عقد عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، أمس الثلاثاء، في الرياض، لقاءات مع سفراء دول معنية بالوضع في اليمن والتطورات فيها، بينما شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء ومواقع في محافظات أخرى؛ بينها صعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان التقى، أمس الثلاثاء، نائبة السفير الأمريكي كاثرين ويستلي والملحق العسكري والأمني بالسفارة العقيد مارك وايتمان؛ لمناقشة التعاون والتنسيق بين البلدين في الجانب الأمني، وخاصة في قطاع خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة ورئيس مصلحة خفر السواحل ومدير عام مكافحة الإرهاب ومدير الشؤون القانونية بالوزارة، والملحق الأمني بالسفارة اليمنية في الرياض.

وفي لقاء منفصل آخر وقع وزير المالية سالم صالح بن بريك، أمس، اتفاقية دمج وإعادة جدولة ديون اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بما يساعد على تخفيف أعباء المالية العامة؛ لمواجهة المتطلبات المُلحة في الظروف الراهنة.

وقال وزير المالية اليمني: إن مبادرة دمج وإعادة جدولة الديون؛ ستساعد اليمن في هذه الظروف والأزمات المركبة التي يمر بها، موضحاً أنه يجري حالياً العمل على التحضير لعدد من الاتفاقيات المشابهة مع بقية المقرضين؛ لتسوية أوضاع متأخرات الديون.

كما التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، أمس، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا؛ لمناقشة التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة؛ لتحقيق السلام. وأشار ابن مبارك إلى أن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار، مؤكداً استمرار الحكومة وسعيها لتحقيق السلام الشامل. ولفت إلى المرونة التي أبدتها الحكومة في مساعيها لتحقيق السلام خلال جولات المفاوضات السابقة مع ميليشيات الحوثي والتنازلات التي قدمتها؛ رغبة منها في الوصول إلى تسوية سياسية، متطرقاً لدور المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق سلام مستدام في اليمن.

وعبّر السفير الفرنسي، عن تهنئته بما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ «اتفاق الرياض»، مؤكداً دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار اليمن واستمرارها في دعم الجهود المبذولة؛ لتحقيق السلام.

ميدانياً، شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء ومحافظات أخرى، في حين تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وذكرت مصادر يمنية متطابقة أن مقاتلات التحالف شنت غارتين جويتين، ظهر أمس الثلاثاء، على مواقع لميليشيات الحوثي بمحيط مطار صنعاء الدولي، وغارة ثالثة على موقع السكارة العسكري بهمدان شمالي صنعاء.

كما شن طيران التحالف غارات جوية على مواقع الميليشيات في مديريات كتاف والظاهر ومناطق أخرى بصعدة.