شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا ترصد إصابات بالسلالة المتحورة وسيدني تعلن التأهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باتريك ماتيس رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية، أمس الثلاثاء، إن سويسرا رصدت خمس إصابات بسلالة فيروس «كورونا» المتحور الذي ينتشر في بريطانيا، إلى جانب إصابتين بسلالة جنوب إفريقيا، مضيفاً أنه يتوقع ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشاراً. وأضاف: «حتى الآن على الأقل لا دليل على أن السلالتين تنتشران بأعداد كبيرة في سويسرا». وأضاف: «لكن سيكون من الوهم الاعتقاد أن هذه الإصابات التي تم تأكيدها في المعمل هي الوحيدة الموجودة في سويسرا. علينا أن نتوقع اكتشاف المزيد، ومن المحتمل أن هناك بالفعل انتقالاً لها». وأوضح ماتيس أن إحدى الإصابات التي رُصدت في سويسرا لشخص يعيش في فرنسا المجاورة.

«المتحورة» تتحركمن جهة أخرى، قالت السلطات الصحية الألمانية: إن السلالة الجديدة للفيروس رصدت في شمال البلاد اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني لدى مريض. وقالت وزارة الصحة في ساكسونيا السفلى هذه السلاسة «مسؤولة عن جزء كبير من الإصابات المسجلة في جنوب إنجلترا. كما سجلت الهند ثاني أكثر دول العالم تضرراً على صعيد الإصابات المسجلة، إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس إلا أن المسؤولين أكدوا أن التوجيهات الوطنية بشأن الجائحة لم تتغير.

وحافظت ولاية ساوث ويلز الاسترالية على الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة؛ لكن السلطات طلبت من الناس أن يتوخوا درجة عالية من الحذر بعد رصد سلالة من الفيروس مختلفة عن السلالة الحالية. وأعلنت نيو ساوث ويلز عن رصد ثلاث حالات خلال 24 ساعة حتى الثامنة من مساء الاثنين ربما كانت كلها مرتبطة بالسلالة التي ظهرت في سيدني. وهذه أقل زيادة يومية في حالات كورونا منذ ما يقرب من أسبوعين. وحدّت سيدني، أكبر مدن أستراليا، من الاحتفالات برأس السنة؛ من خلال حظر التجمعات كبيرة العدد في الأماكن المفتوحة، لمشاهدة عروض الألعاب النارية، وحثت الناس على البقاء بالمنازل ومتابعة الحدث على شاشات التلفزيون.

وفيات غير مسبوقة

وفي هولندا، قال مكتب الإحصاءات الوطنية الهولندي: سجلت البلاد أعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا.

وذكر المكتب أنه حتى الأسبوع الماضي سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة، وهو ما يزيد بنحو 13 ألفاً على المتوقع في عام عادي. وأضاف: لم نسجل مثل هذه الزيادة في عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب: إن عدد الوفيات خلال الموجة الأولى زاد على المعدل المعتاد بنحو تسعة آلاف شخص، بينما تم تسجيل أكثر من ستة آلاف وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية.

جنوب إفريقيا تكافح التراخي

وفرضت جنوب إفريقيا وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتباراً من أمس الثلاثاء؛ بعدما أصبحت جنوب إفريقيا أول بلد إفريقي يسجل مليون إصابة. وأوضح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا: لقد تراخينا ونحن ندفع الثمن الآن، محملاً مسؤولية انتشار الوباء بهذه الكثرة إلى مناسبات اجتماعية كبيرة وغياب تام للحذر خلال فترة الأعياد.

في غضون ذلك، وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح واقٍ من مرض «كوفيد-19» من إنتاج شركة جانسن التابعة لجونسون آند جونسون.

وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية رولاندو إنريكيه دومينجو: إن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة القادمة.