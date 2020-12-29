شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بايدن تتلقى جرعة لقاح لتعزيز ثقة الأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، امس الثلاثاء، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بايونتيك المضاد.

وقالت فور تلقيها التطعيم «لقد كان ذلك سهلا، شكرا لكم، أنا بالكاد شعرت بالأمر».

وأضافت هاريس، «يتعلق الأمر حرفيا بإنقاذ الأرواح. أثق في العلماء، الذين ابتكروا اللقاح واعتمدوه».

وشجعت هاريس الأمريكيين على التطعيم «لأنه أمر يتعلق بإنقاذ حياتك وحياة أفراد عائلتك وحياة مجتمعك».

(رويترز)