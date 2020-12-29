شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» تبدأ تطعيم الجنود الأمريكيين وعائلاتهم في كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أولى جرعات لقاح مضاد لفيروس «كورونا» يجري تداولها هناك، فيما قال مسؤولو الصحة في سيؤول: إن البلد سجل عدداً قياسياً من الوفيات اليومية بالفيروس بلغ 40 شخصاً في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة. وقالت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان: إن الجرعات الأولى من اللقاح استخدمت لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية من العسكريين والمدنيين وكبار القادة في القوة التي يبلغ قوامها نحو 28500 جندي، فضلاً عن آلاف العاملين المدنيين وعائلاتهم.

تطعيم اختياري

وقال الجنرال روبرت أبرامز قائد القوات في البيان: إن التطعيم اختياري، وسيتاح لبقية أفراد القوات؛ بعد وصول المزيد من الإمدادات. وأضاف: «تطعيم «كوفيد-19» أداة أخرى تساعد القوات الأمريكية في المحافظة على وضعية دفاعية قوية ومتكاملة». وبدأ الجيش الأمريكي أول جولة تطعيم لمرض «كوفيد-19» في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أول أمس الاثنين.

غضب على بطء الحملات

وتعتزم كوريا الجنوبية بدء برنامجها للتطعيم في فبراير/شباط، وستكون الأولوية للأطقم الطبية والفئات المهددة بالعدوى؛ لكن الحكومة تعرضت لانتقادات؛ نظراً لبدء التطعيم بالفعل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الرئيس مون جيه-إن، أنه خاطب ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا؛ لتأكيد عزم البلد على إبرام اتفاق؛ لتأمين جرعات لقاح تكفي لتطعيم 20 مليون شخص. ووعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم؛ بعد رصد سلالة من الفيروس لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

وفي بريطانيا نفسها، خلصت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إلى أنه ينبغي على السلطات تطعيم مليوني شخص أسبوعياً؛ لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس «كورونا». وقالت الدراسة: «السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى؛ هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا، وإغلاق المدارس خلال يناير وتطعيم مليوني شخص أسبوعياً». وقال متحدث باسم وزارة الصحة: إن معدل التطعيم سيزيد في الأسابيع والشهور المقبلة؛ حيث ستصبح ملايين الجرعات متاحة، وسيستمر اتساع نطاق البرنامج.

تلقيح ثلثي الإسبان

وتسلمت إسبانيا أكثر من 350 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك ضد «كوفيد-19»، بعد يوم من مشكلة لوجستية في بلجيكا؛ أدت إلى عدم وصولها الاثنين، وفق ما أعلنت الحكومة الإسبانية. وأشار وزير الصحة إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيكون بالإمكان تلقيح نحو 70% من السكان بحلول الصيف المقبل، وهذه نسبة تفوق بكثير التوقعات الرسمية للحكومة. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث: إن المناعة المجتمعية لفيروس «كورونا» المستجد ما تزال بعيدة في إسبانيا على الرغم من أن بدء حملات التطعيم يمثل نقطة تحول في مكافحة الفيروس. وأضاف سانتشيث في كلمة بثها التلفزيون بمناسبة نهاية العام، أنه في القريب سيكون عدد من تلقوا اللقاحات في إسبانيا أكبر من عدد من المصابين بالفيروس.

وتعتزم فرنسا فرض إغلاق جديد؛ للحد من انتشار الوباء، فيما انعقد مجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لكن من دون الإفصاح عن أي معلومات. ومن المفترض أن يلقي الرئيس ماكرون كلمة الخميس؛ ليوجه تمنياته التقليدية بمناسبة رأس السنة الجديدة، ومن غير المعروف فيما إذا كان سيعلن عن تدابير صحية جديدة. وبدأت الأرجنتين حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بلقاح «سبوتنيك-في» الروسي، لتكون أول دولة تستخدمه في أمريكا اللاتينية. كما فعلت بيلاروسيا الشيء نفسه مع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى البلاد. (وكالات)