شكرا لقرائتكم خبر عن «النـواب» الأمريكـي يبطـل فيتو تـرامـب ضـد ميزانيـة الدفـاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأول الاثنين، ضربة قوية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدما صوتوا على تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي يهدد به الأخير مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تكشف مدى الانقسام السائد في صفوف حزبه، في وقت يتأهب الآلاف من أنصاره للاحتشاد في العاصمة واشنطن في السادس من يناير/ كانون الأول المقبل للضغط على الكونجرس من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وصوّت أكثر من ثلثي النواب الحاضرين في المجلس، وبينهم أكثر من مئة جمهوري، لمصلحة الميزانية البالغة 740 مليار دولار «رغم اعتراضات الرئيس» الذي طالب بحذف نص يحظر تسمية القواعد العسكرية بأسماء جنرالات قاتلوا دفاعاً عن العبودية، ويطالب أيضاً بإزالة «المادة 230» التي تحصن شبكات التواصل الاجتماعي من المساءلة.

ويقضي النص بزيادة نسبتها 3 % لرواتب العاملين في الدفاع، ويجعل من الممكن «دعم قواتنا والدفاع عن أمريكا»، على حد قول الجمهوري ماك ثورنبيري الذي ناشد زملاءه «وضع مصلحة الوطن أولاً»، أي فوق رغبات الملياردير.

وشكل هذا التحالف النادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صفعة لرئيس يشدد باستمرار على الدعم القوي من معسكره. كما يبدو نذير شؤم للملياردير قبل التصويت النهائي في مجلس الشيوخ المتوقع هذا الأسبوع.

وفي حال رفض مجلس الشيوخ، اعتراضات الرئيس، ستكون هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الكونجرس «فيتو» وضعه الرئيس ال45 للولايات المتحدة. وشكل الأسبوع الماضي لترامب إهانة حقيقية، فبعدما هدد الثلاثاء الماضي بعدم توقيع نص جرت المفاوضات بشأنه بموافقة حكومته، وقع أخيراً خطة المساعدة الاقتصادية البالغة 900 مليار دولار مساء الأحد، بعيداً عن الكاميرات.

يبدو المشهد أكثر قسوة لأنه يكشف إلى أي مدى أصبح ترامب وحيداً منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، ما دفع «نيويورك بوست» لمطالبته بوضع حد لهذه «الملهاة الحزينة» والاعتراف بانتصار بايدن. وكتبت الصحيفة: «نتفهم، سيادة الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت. لكن مواصلة السير على هذا الطريق كارثي».

من جهة أخرى، يتوقع أن ينزل في السادس من يناير / كانون المقبل، آلاف المؤيدين لترامب من مجموعات مختلفة من أنحاء البلاد، إلى شوارع واشنطن لحض الكونجرس على إبطال فوز بايدن في الانتخابات.

وأعلنت جماعة «أوقفوا سرقة الأصوات» على الانترنت «نحن الشعب علينا النزول إلى باحة الكابيتول والقول للكونجرس لا تصادقوا على النتيجة».

وحض ترامب في تغريدتين نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفاً الانتخابات بأنها «أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا».

وكتب الأحد الماضي: «أراكم في واشنطن في السادس من يناير. لا تفوتوا ذلك». وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة، بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب، التي تعرض خلالها أشخاص عدة للطعن، وأوقف فيها العشرات.

ويترأس نائب الرئيس، مايك بنس، في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل، الكونجرس خلال الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية، والتي تمثل نتائج التصويت الشعبي. وسيقرأ بنس الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز، ويفترض أن تكون هذه العملية إجراءً شكلياً.

ويمكن أن تتأخر الجلسة في حال قدم مشرعون اعتراضات رسمية على أي من تقارير الولايات.ويضغط ترامب وأنصاره على بنس ليرفض بشكل أحادي وثائق الهيئات الناخبة في ولايات مؤيدة لبايدن، وهي صلاحية يقول خبراء قانون إن بنس لا يحظى بها.(ا ف ب)