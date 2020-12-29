شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: الوضع الأمني في بغداد تحت السيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد انهيار للوضع الأمني في البلاد، مشدداً على أن الوضع الأمني تحت السيطرة في بغداد، وقواتنا تقوم بواجبها على أفضل وجه، فيما جدد متحدث باسم التيار الصدري، دعوة زعيم التيار مقتدى الصدر إلى إبعاد بغداد عن رعب الصواريخ، مشيراً إلى أن التيار يطمح للحصول على 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في وقت عاد شبح الترهيب يطل برأسه مجدداً حيث استهدفت عبوة منزل ناشط في الناصرية جنوبي البلاد.

وأكد المتحدث أنه من واجب القوات العراقية تأمين البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التهويل حول الوضع في البلاد. وقال نحترم سيادة دول الجوار وعلى الدول احترام سيادتنا. وحول إطلاق الصواريخ في المنطقة أكد أنه يجري اعتقال بعض من يقف وراء هذه الهجمات. وكانت قيادة العمليات المشتركة أكدت في وقت سابق أن الوضع آمن في العاصمة، ولا يوجد أي تهديد، مضيفة أنها مستمرة في ملاحقة مطلقي الصواريخ الذين يهددون أمن المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحث مع وزير الطاقة الإيراني رضا أردکانیان والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر بيان حكومي، أن «رئيس الوفد الإيراني أكد دعم طهران لخطوات الكاظمي الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة على القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون». كما نقل تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخراً.

من جهة أخرى، قال صلاح العبيدي، المتحدث باسم مقتدى الصدر، «يجب إبعاد بغداد عن الرعب نتيجة إطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية». وأضاف أن هناك دولاً مستفيدة من وضع العراق الحالي. وقال: خلال مؤتمر صحفي في محافظة النجف: «هناك نية وطموح للحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة، لمسك زمام الأمور». وأضاف أن «بقاء عمل المحافظات من دون رقيب، بعد توقف عمل مجالس المحافظات، من الممكن أن يكون باباً من أبواب الفساد».

بدوره، رأى حيدر الجابري، المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر، أن التصعيد الحاصل في المنطقة يضر بالعراقيين، مضيفاً يجب منع الانفلات الأمني الذي تسعى إليه العديد من الجهات. كما أكد «أهمية دمج انتخابات مجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات».

عادت عمليات استهداف الناشطين في العراق مرة جديدة إلى الضوء، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه متمسك بضمان حرية جميع العراقيين. فقد أفادت وسائل إعلام محلية باستهداف منزل الناشط، كاظم حسين، في حي الإسكان الصناعي في مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد بعبوة محلية الصنع. يأتي ذلك بعد عشرات عمليات الاستهداف عبر الخطف والتعذيب والقتل، التي طالت مئات الناشطين منذ انطلاق الحراك الذي عرف ب «ثورة تشرين» في أكتوبر من العام الماضي.