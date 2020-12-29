شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مراكز لإجراء فحص كورونا للهيئات التربوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع العمليات المدرسية، عن الجدولة الزمنية، لإجراء فحص كورونا المستجد «كوفيد- 19»، للهيئات التدريسية والإدارية والفنية، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2020-2021، المقررة للطلبة والهيئات في مختلف مدارس الدولة، يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021.

وحددت الوزارة لكوادرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، عشرة مراكز لإجراء الفحص، بواقع ثلاثة مراكز الفجيرة، واثنان في كل من الشارقة ورأس الخيمة، مقابل مركز واحد في كل من دبي، وعجمان وأم القيوين؛ إذ تتفاوت مواعيد إجراء الفحص في المراكز بين فترتين وثلاث فترات صباحاً ومساء.

وشددت في تعميم لها، يخاطب مديري المدارس ورياض الأطفال، على ضرورة إجراء فحص «كوفيد- 19» لجميع أعضاء الهيئات بأنواعها، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تسبق العودة للمدارس، وذلك إلحاقاً بالتعميم الخاص باستئناف الدراسة في المدرسة الإماراتية ووفقاً للبروتوكولات المعتمدة.

وأرفقت الوزارة مع تعميمها خطوات الحصول على خدمة فحص «كوفيد- 19» المجاني في المراكز المختارة في كل إمارة، مؤكدة أن صلاحية الفحص ستكون 10 أيام فقط، على أن يكون الفحص بالمسحة PCR.

ووجهت جميع إدارات المدارس بأهمية إبلاغ المستهدفين، المقرر لهم الدوام الواقعي في المدرسة، مشددة على أن تكون نسبة دوام الهيئات بأنواعها في المدارس، 50% مع تطبيق نظام التناوب، وفق خطة توزيع مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

وأوضحت أنه يتعين على المعلمين حاملي الأنصبة الدوام «عن بعد» بناء على الجداول والأنصبة المطبقة خلال الفصل الدراسي الأول، فيما ينبغي دوام المعلمين من غير حاملي الأنصبة «في المدرسة»، مع مراعاة تطبيق نظام التناوب أو التبادل عليهم.

وحددت الوزارة 11 خطوة لإجراء الفحص والحصول على النتيجة سواء بالإيجاب أو السلب؛ حيث تبدأ بحجز الموعد ثم مراجعة الشروط قبل التسجيل وصولاً إلى الحصول على نتيجة الفحص.

وشددت على أهمية التزام جميع العاملين بتعليمات الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية في مقار العمل وتتمثل في إجراءات التباعد ولبس الكمامات ومنع التجمعات وفي حال مخالفة ذلك ستطبق القوانين والأحكام.

وأكدت أهمية مباشرة جميع أعضاء الهيئات بأنواعها من غير «حاملي الأنصبة» في المدرسة، بعد التأكد من أن نتيجة الفحص سلبية، وإثبات الحضور والانصراف في كشوف رسمية تعتمد من مدير المدرسة، ويتم حفظها في المدرسة، ورفع حالات الانقطاع والغياب غير المبرر إلى مدير النطاق عبر البريد الإلكتروني لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الغياب.