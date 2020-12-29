شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة تسرع نمو الأورام السرطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، أن السمنة تضعف وظيفة الخلايا المناعية، وتسرع نمو الأورام السرطانية. ووجدت النتائج أن النظام الغذائي عالي الدهون، يسمح للخلايا السرطانية بالتغلب على الخلايا المناعية للحصول على الطاقة، ما يضعف وظيفة المناعة ويسرع نمو الورم.

واكتشف العلماء بعد دراسة خلية سرطانية، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يقلل من أعداد ونشاط مضادات الأورام لخلايا «CD8 + T»، وهي نوع مهم من الخلايا المناعية داخل الأورام يمكنها استهداف الخلايا وقتلها.

وأشاروا إلى أن الخلايا السرطانية تعيد برمجة عملية التمثيل الغذائي الخاصة بها، استجابة لزيادة توافر الدهون، من أجل التهام جزيئات الدهون الغنية بالطاقة بشكل أفضل، ما يحرم الخلايا التائية (الخلايا الليمفاوية إحدى الخلايا البيضاء) من الغذاء، ويسرع نمو الورم.