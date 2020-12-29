«القاسمية» تنظم ندوة حول سبل تعلم اللغة العربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت الجامعة القاسمية ممثلة في مركز اللغات، ندوة حوارية افتراضية لتسليط الضوء على مكانة اللغة العربية وسبل تعلمها، باستضافة أبوصالح أنيس لقمان الباحث الهندي العاشق للعربية والمتخصص في دراساتها.

وجرى تنظيم الندوة من خلال التواصل المرئي، بحضور الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، ومتابعة الدكتور محمد عبد الرؤوف الشيخ مدير المركز، وتلاقت الندوة مع سلسلة فعاليات تنظمها الجامعة في سياق احتفالها بيوم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد التعليمي للطلبة.

وشارك في الندوة أكثر من مئة طالب وطالبة من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وقدم الندوة وأدار مداخلاتها الطالب طاهر أميريل من الفلبين.

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