شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة المؤجرين والمستأجرين بأبوظبي لتفعيل حساباتهم بمنصة «SmartHub» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

دعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ملّاك الوحدات العقارية من المؤجرين، والمستأجرين، إلى أهمية تفعيل حساباتهم في منصة الخدمات الذكية «SmartHub»، للاستفادة من حزمة كبيرة من الخدمات التي من شأنها تحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين في مجال تسجيل وتوثيق العقود الإيجارية، وتنفيذ جميع معاملاتهم بكل سهولة، حيث يجري تطبيق النظام على العقارات السكنية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي لدائرة البلديات والنقل وحرصها على استكمال مشروعها الهادف إلى توسيع خارطة خدماتها الرقمية، بما يوفر خيارات واسعة ومتنوعة من الخدمات الرقمية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وإسعاد المتعاملين ودعم الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضحت الدائرة أنه يمكن للمؤجرين والمستأجرين، ولكل الشرائح المستخدمة التسجيل من خلال منصة الهوية الرقمية «UAEPass» على الموقع الرسمي للهوية الرقمية، أو التفضل بزيارة مراكز إسعاد المتعاملين في البلديات، وبعد ذلك تفعيل الحساب في منصة SmartHub «قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، تجنباً لأي تأخير في إنجاز الخدمات المتعلقة بتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية».

كما تؤكد الدائرة أنه بناءً على التشريعات السارية في إمارة أبوظبي أصبح إلزامياً تسجيل بيانات العقارات، والعقود الإيجارية، للحصول على نموذج عقد إيجار معتمد لتقديمه إلى الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث سيكون تسجيل العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية في نظام «توثيق» جزءاً من منظومة الإجراءات المطلوبة لإتمام المعاملات الحكومية المختلفة، بما يضمن حقوق الطرفين (المؤجر والمستأجر).

وأكدت الدائرة أن التفاعل مع نظام «توثيق» الرقمي الجديد من شأنه توفير الوقت والجهد على المتعاملين ويلبي تطلعاتهم ويحقق احتياجاتهم، إضافة إلى دور النظام الجديد في دعم السوق العقارية وتنشط حركة التأجير وإشغال الوحدات السكنية بوسائل عصرية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.