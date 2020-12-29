شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة على زي شرطة أبوظبي اعتباراً من أول يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديلات جديدة على «الزي الشرطي» للعاملين من مختلف القطاعات الشرطية بالإمارة، التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2021.

قال اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي خلال مؤتمر صحفي، صباح أمس الثلاثاء: «إن التعديلات التي تم إدخالها على الزي الشرطي ضمن الزي المعتمد سابقاً للقيادة العامة»، لافتاً إلى أن تلك التعديلات جاءت لتتناسب مع المهام الميدانية المختلفة.

وأضاف: «إن التعديلات تضمنت تخصيص ثلاث «بدلات» مختلفة، للمهام الإدارية، والميدانية، والمراسم للاحتفالات والمناسبات، إضافة إلى أنه تم تخصيص «البدلة الإدارية»، لجميع العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية، من الضباط وصف الضباط والأفراد، من الجنسين، فيما تم تحديد «البدلة الميدانية»، للوحدات الميدانية».

وأشار إلى تخصيص «بدلة المراسم» للضباط أثناء المراسم والاحتفالات والمناسبات الرسمية أو وفقاً للتعليمات الصادرة في حينها.

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