شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نظام وثائق «الشارقة الإعلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقع صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الثلاثاء، بمسرح المجاز بالشارقة، اتفاقية تعاون لاعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ويأتي توقيع اتفاقية التعاون انطلاقاً من الحرص على جمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وفق معايير محددة تم اعتمادها من كلا الطرفين، مما سيؤدي إلى اختصار الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى أكبر كم من الوثائق والمستندات بدقة وسرعة وفاعلية.

وعبّر صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف عن سعادته بهذا التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة واعتماد نظام تصنيف وإدارة الوثائق الخصوصية.

ووجه طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الشكر لهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، على ما يبذلونه من جهد في حفظ تاريخ الإمارة، وعلى هذا التعاون الذي أثمر عن اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مثمناً الدور المهم الذي تقدمه هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، لخدمة المجتمع والمؤسسات من خلال توثيق وأرشفة وحفظ المعلومات، وذلك لخبرتهم في هذا المجال.

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