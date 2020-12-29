شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة»: معظم مشاريعنا خضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة ”الخليج 365”

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن «الدائرة» تقوم بعدة مشاريع تعزز من دور الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها، وتوظيف تقنيات متطورة للثورة الصناعية الرابعة ترسخ من الأداء، وتترجم المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن معظم مشاريع الدائرة الكبرى خضراء تعتمد فيها على أساليب الهندسة الحديثة. ولفت إلى أن «الدائرة» تسير بخطوات واثقة على هذا النهج، من خلال تطويع الخدمات التي تقدمها وتحولها رقمياً، إضافة إلى التخلص من الإجراءات الروتينية، وتحويلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى رقمية لتكون سلسة وسريعة في التنفيذ، موضحاً أن «الدائرة» تواصل وضع أهداف طموحة لتعزيز أمن واستدامة الطاقة، وتطبيق الابتكارات الحديثة في عمليات الإعمار، كما تلعب دوراً محورياً في دعم أجندة الاستدامة، والارتقاء بأداء القطاع نحو آفاق جديدة من التميز.

من جهته، أشار المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، إلى أن الدائرة تعمل على تطوير وتشييد المشاريع العمرانية المطلوبة وتطبيق حلول هندسة الشبكات، وتطوير تقنية المعلومات والمساهمة بدور فعال في تحقيق نقلة نوعية من حيث الناتج، وتطبيق نظام حوكمة متكامل.

ولفت إلى أن «الدائرة» تهتم بشكل رئيسي بكل ما يختص بالحفاظ على البيئة واستدامتها، حيث إنها تسعى جاهدة لاستخدام مواد صديقة للبيئة في مشاريعها وضمان توفير مصادر مستدامة لها،، حيث نفذت «الدائرة» العديد من المشاريع التي استخدمت فيها مواد صديقة للبيئة.