مسلحين سوريين يصيبون 3 عساكر روس

أُعلن أنه تم إصابة 3 عسكريين روس بإصابات مساء اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بسبب إستهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب شمال سوريا لعساكر روسيا، وجاء ذلك بحسب ما قالته وزارة الدفاع الروسية.

كما وقد قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، بحسب وسائل إعلام السورية، إن

ناقلة أفراد مدرعة تابعة للقوات الروسية تعرضت لسقوط صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة “العصابات الموالية لتركيا”، ما قد أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة. وفقاً لـ الغد الإخبارية.

وأشار سيتنيك، خلال موجز صحفي،

إلى أن الجرحى نقلوا على الفور إلى مستشفى عسكري حيث تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم ولا شيء يهدد صحتهم.

وأوضح أن الحادث وقع في أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخراج مركز مراقبة تركي في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة وقف التصعيد في إدلب.

وذكر سيتنيك أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا تعمل على تحديد هوية المسلحين المسؤولين عن استهداف العسكريين.