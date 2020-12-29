الحكومة اليمنية تنتظر نتائج كورونا لتعود إلى عدن

أكد عدد من وزراء الحكومة الشرعية الجُدد البدء في مباشرة مهامهم فور وصولهم للعاصمة المؤقتة عدن، وأن الجميع حريص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وتقديم جميع الخدمات في شتى القطاعات المختلفة لجميع شرائح الشعب اليمني، على أن تظهر النتائج الفعلية على أرض الواقع بشكل سريع وعاجل شاملةً كافة النواحي والمدن والمحافظات، ومحققة تطلعات وآمال الشعب اليمني.

كما أكد مصدر في الحكومة الشرعية استكمال كافة الإجراءات للسفر، وقال إن كافة الوزراء قاموا بعمل فحص لكورونا، وستصل كل الحكومة إلى عدن قبل نهاية الأسبوع، وبعد ظهور النتائج، حيث ينتظر الشعب اليمني عودتها لبسط الأمن، وتقديم التسهيلات وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تقديم خدمات نوعية مختلفة.

2015

أول عودة للحكومة إلى اليمن

2018

حكومة ابن دغر تعود إلى عدن

2020

حكومة معين تعود لليمن