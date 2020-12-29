الحكومة اليمنية تنتظر نتائج كورونا لتعود إلى عدن

كما أكد مصدر في الحكومة الشرعية استكمال كافة الإجراءات للسفر، وقال إن كافة الوزراء قاموا بعمل فحص لكورونا، وستصل كل الحكومة إلى عدن قبل نهاية الأسبوع، وبعد ظهور النتائج، حيث ينتظر الشعب اليمني عودتها لبسط الأمن، وتقديم التسهيلات وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تقديم خدمات نوعية مختلفة.
2015
أول عودة للحكومة إلى اليمن
2018
حكومة ابن دغر تعود إلى عدن
2020
حكومة معين تعود لليمن
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