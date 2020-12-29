مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية يشكر القيادة

مشيرًا إلى أن مشاركة السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أعمال المؤتمر الافتراضي الدولي الـ33 الذي ينظمه المركز بعنوان «أحكام الأقليات المسلمة الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا»، بمشاركة 35 دولة، تأكيد على الرعاية لكل عمل رشيد يسهم في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقال بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين: اعتاد المركز تنظيم مؤتمره السنوي في مدينة ساو باولو، وفي هذا العام، نعاود تنظيمه بمشاركة علماء وباحثين ومفكرين من مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة.
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