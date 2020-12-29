فيتو ترامب ورفع المساعدات للأميركيين على طاولة الشيوخ الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 59 ثانية

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على إلغاء فيتو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مسودة قانون الدفاع، وأيضا لمناقشة دعوة الرئيس لرفع منح فيروس كورونا للأميركيين من 600 إلى 2000 دولار.

وعقد مجلس الشيوخ جلسة، الثلاثاء، بعد أن ضغط الديمقراطيون من أجل التصويت لدعم دعوة ترامب لزيادة المدفوعات المباشرة للأميركيين الذين يعانون من الوباء ومناقشة ما إذا كان سيتم يتجاوز حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.

ومنحت الولايات المتحدة لمواطنيها والمقيمين الشرعيين على أراضيها من دافعي الضرائب مساعدات لتحفيز الاقتصاد في بداية العام 2020 بلغت قيمتها 1200 دولار لكل شخص.

وقال ماكونيل إن أعضاء مجلس الشيوخ سيصوتون على مشروع قانون الدفاع، الأربعاء، وسيبدأون هذا الأسبوع في النظر بطلب ترامب دفع 2000 دولار مباشرة، فضلا عن “مسؤولية الحماية” لشركات وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات الرئيس بشأن تزوير الانتخابات.

وفى كلمته أمام مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر انه لا يجب تأجيل الجلسة.

وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق قادة حزبه الجمهوري في محاولة لحمل مجلس الشيوخ على قبول مطالبه بمنح مساعدات أكبر للمساعدات والفيتو على مشروع قانون الدفاع.