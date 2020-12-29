الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

عاد الرئيس عبد المجيد تبون، بعد رحلة علاج إلى ألمانيا دامت أكثر من شهرين ،حسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، الثلاثاء.

وكان غياب تبون أثار عدة تساؤلات في الجزائر وخارجها، خصوصا وأنه لم يتحدث إلى الجزائريين إلا عبر فيديو قصير نشره على حسابه في تويتر.

وكان تبون (75 عاما) الذي بدا نحيلا وقتها، قال في كلمة الى الشعب الجزائري ألقاها غداة الذكرى الأولى لانتخابه “بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية”.

وكان آخر ظهور علني له قبل ذلك في أكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقد أعلنت السلطات الجزائرية مرات عدة أن الرئيس سيعود إلى البلاد قريبا.

وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون دخل “طوعيا” في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.

وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أن تبون نُقل إلى ألمانيا “لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي”.

ومنذ توليه السلطة في 12 ديسمبر 2019 عبر تبون عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس “جزائر جديدة”، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.

وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.