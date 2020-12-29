بعد توقيفه من أحد مطاعم العاصمة.. إيداع المعطي منجيب سجن العرجات ومتابعته في حالة اعتقال

ذكرت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق، قد قرر متابعة الحقوقي المعطي منجيب في حالة اعتقال، بعدما تم توقيفه مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن منجيب، المتابع بتهم غسيل الأموال، قد تم إيداعه سجن العرجات ضواحي العاصمة الرباط.

وكان عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد اللطيف الحماموشي، قد كشف، في وقت سابق مساء اليوم أن اعتقال منجب قد تم من طرف عناصر أمنية كانت على متن سيارتين للشرطة، وذلك من أحد مطاعم العاصمة الرباط.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن البحث التمهيدي الجاري مع السيد المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

اتهامات غسيل الأموال كان قد نفاها منجب، حيث كان فد كشف عن أملاكه، وأكد تناسبها مع مداخيله.