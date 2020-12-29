شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يقتل 5 ويصيب العشرات في كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال قوي كرواتيا اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات فى الوقت الذى هرع فيه رجال الإنقاذ إلى إحدى المناطق للبحث عن شخصين تردد أنهما دفنا تحت أنقاض المباني المنهارة.

ولقيت فتاة مصرعها جراء سقوط أنقاض في بلدة بترينيا الواقعة على بعد 60 كيلومترا غربي العاصمة زغرب وهى البلدة التى تقع مباشرة فوق مركز الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات بحسب مقياس ريختر .

وتحدثت نائبة عمدة بلدة بترينيا " برانكا باكسيتش ميتيتش " لوسائل الإعلام عن مقتل أربعة آخرين - وهم شاب وشخص مسن وأب مع ابنه - في منطقة جلينا.

وضرب تابع قوي مثل الزلزال الرئيسي المنطقة في وقت مبكر بعد الظهر ، إلى جانب العديد من الهزات الأقل قوة.