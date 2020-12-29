شكرا لقرائتكم خبر عن انتقد ترامب.. بايدن يتعهد بوتيرة أسرع لتوفير لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول معني بانتقال السلطة في أمريكا إن الرئيس المنتخب جو بايدن سيتحدث عن بطء إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في توفير لقاح فيروس كورونا وسيحدد الخطوط العريضة لخطته لزيادة وتيرة توفير اللقاح خلال تصريحات اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقى أكثر من مليوني شخص جرعة من لقاح كوفيد- 19 في الولايات المتحدة منذ أن بدأت العملية في 14 ديسمبر، وفقا لإحصاء على مستوى البلاد أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو ما يقل كثيرا عن الـ 20 مليون جرعة التي تعهدت إدارة ترامب بمنحها بحلول نهاية العام.

ونقلت شبكة سي إن إن اليوم الثلاثاء عن أنتوني فاوتشي، الذي سيصبح كبير مستشاري البيت الأبيض المعني بالفيروس في إدارة بايدن قوله: "بالتأكيد لم نبلغ الأرقام التي أردنا تحقيقها بحلول نهاية ديسمبر، لقد سمعتم الحديث عن توفير 40 مليون جرعة لـ 20 مليون شخص".