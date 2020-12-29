روسيا تلاحق نافالني.. أنفق 4 ملايين يورو تبرعات لأغراض شخصية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الروسية، فتح تحقيق في "احتيال واسع النطاق" بحق المعارض أليكسي نافالني الذي يتعافى خارج البلاد منذ تعرضه لعملية تسميم.

وقالت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية في بيان، الثلاثاء، إنّ شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها "عدة" منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان.



وكان الناشط البالغ من العمر 44 عاما شعر بالإعياء خلال رحلة جوية في روسيا في أغسطس/آب وتم نقله إلى ألمانيا حيث خلص الخبراء إلى أنه تسمم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي ُصمم في مختبرات الاتحاد السوفياتي.

وتنفي روسيا على نحو قاطع هذه المزاعم.

وقال الأطباء الذين عالجوا المعارض الروسي قبل نقله إلى برلين، إنه لم يُصب بالتسمم، بل كان يعاني من مشاكل صحية تتعلق بالأيض والتهاب البنكرياس.



ولا يزال نافالني في ألمانيا للعلاج لكنه تعهد بالعودة إلى روسيا بعد الشفاء التام.