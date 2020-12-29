الجيش الإسرائيلي يمنع محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إنه منع، مساء الثلاثاء، عملية تسلل عبر الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان "رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، مشتبهًا بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "قام أحدهم بالتسلق على السياج وبالتسلل إلى داخل إسرائيل ومن ثم عاد إلى لبنان بعد وقت وجيز".

وتابع أدرعي: "قواتنا التي وصلت إلى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم وقامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج"، لافتا إلى أن تلك الإجراءات شملت إطلاق نار تحذيري في الهواء".

وأشار أدرعي إلى أنه "قامت القوات بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى".

ولم يوضح الناطق الإسرائيلي عدد الذين حاولوا التسلل وما إذا كانوا مسلحين.

وكانت الحدود الإسرائيلية- اللبنانية شهدت في الأشهر الأخيرة عدة محاولات تسلل.

وسبق لمسؤولين إسرائيليين أن حذروا من أي محاولة لمهاجمة إسرائيل من الحدود اللبنانية أو السورية أو قطاع غزة.