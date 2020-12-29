موجز الخليج 365 للسياحة.. "737 ماكس" تحلق وموعد فتح حدود الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أعلن مجلس الوزراء الكويتي إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات التجارية يوم السبت المقبل مع فتح الحدود البرية والبحرية. تعتزم البرازيل إغلاق شواطئ مدينة ريو دي جانيرو خلال احتفالات رأس السنة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). قررت السلطات الفلبينية، الثلاثاء، حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا. أقلعت طائرة بوينج 737 ماكس الثلاثاء من ميامي إلى نيويورك، وهي أول رحلة تجارية لهذه الطائرة التي منعت من التحليق منذ مارس/آذار 2019.



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