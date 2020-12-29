موجز الخليج 365 للسيارات.. أغلى شيفروليه وطرازات "مجهولة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

شهدت عام 2020 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية الخارقة التي تمتعت بمعدل عالٍ من التسارع هذه هي المجموعة الأبرز منها.

كشفت شركة أودي النقاب عن الطراز الجديد من أيقونتها A3 الذي سيطرح في 2022 ويتميز بتقنيات عالية.

طرحت العديد من شركات السيارات موديلات تعمل بمحرك فئة V8 الشهير، لكن استهلاكه للوقود بكثافة خفف من الاستعانة به في طرازات أخرى.

قدمت ماركة شيفروليه مجموعة متميزة من السيارات الرياضية عبر تاريخها، والتي عرفت بلقب Muscle Cars، لندرتها.

