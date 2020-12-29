"التعاون الخليجي" يناقش السلامة الجوية ومتطلبات السوق المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقشت لجان وفرق تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، استكمال متطلبات السوق المشتركة، وأوجه التعاون في مجال السلامة الجوية.

وعقد فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة اجتماعه الخامس، افتراضياً، وذلك برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تناول المجتمعون، الثلاثاء، متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة واستكمال إصدار الأدوات التنفيذية التشريعية بشأنها، والوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

ومن جهة أخرى، ناقشت لجنة المقاييس والسلامة الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها التاسع أوجه التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال السلامة الجوية ومنها البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس.

كما ناقشت اللجنة آلية استخدام الطائرات بدون طيار، وآلية اعتماد منشآت صيانة الطائرات ، واعتماد كليات التدريب للطيران المدني بدول المجلس، ومستجدات جائحة كورونا على قطاع المقاييس والسلامة الجوية، وكذلك الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ونهاية العام الماضي، أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية.

ودعا البيان، الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى وحدة مالية ونقدية بحلول عام 2025، مشدداً على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي.

وحققت قمم مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس في 25 مايو/أيار 1981، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عدة إنجازات اقتصادية وسياسية هامة.