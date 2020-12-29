مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار قنبلة بأديس أبابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انفجرت قنبلة يدوية، بمنطقة أقاقي قاليتي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع طفل وجرح آخر.



وقالت مفوضية شرطة مدينة أديس أبابا، الثلاثاء، إن "الطفل، تسيجاي تكلاماريام (5 سنوات) لقي مصرعه جراء انفجار قنبلة يدوية فيما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 8 سنوات".

وأضافت الشرطة، في بيان، وفقا "العين الإخبارية"، أن "الطفلين وجدا القنبلة بينما كانا يلعبان بالقرب من مدرسة ديرارتو تولو الإعدادية في منطقة أقاقي قاليتي، قبل أن تنفجر فيهما".

وذكرت الشرطة أنه "تم نقل الطفل المصاب جراء الانفجار إلى المستشفى، دون تفاصيل عن حالته"، مشيرة إلى أنها "ستنشر مزيدا من التفاصيل لاحقا".

وهذه هي المرة الثالثة التي تنفجر فيها قنابل يدوية يتم إلقاؤها على الميادين وأماكن تجميع النفايات خلال هذا الشهر.

وكانت مفوضية شرطة أديس أبابا أعلنت، في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن مقتل 3 وإصابة 5 في انفجار قنبلة يدوية بمحيط أحد المساجد في العاصمة الإثيوبية.

وقالت إن انفجار قنبلة يدوية وقع خلف مسجد بمنطقة لدتا وسط العاصمة أسفر عن مقتل 3 من الأشخاص "المشردين" دون مأوى، وإصابة 5 آخرين كانت في ساحة خلف المسجد حيث تم وضعها من قبل مجهولين.

ولم تلق الشرطة الإثيوبية بالمسؤولية على أي جهة، غير أنها سبق وحذرت الشهر الماضي من وقوع عمليات انتحارية قد تشنها خلايا نائمة لجبهة تحرير تجراي بالعاصمة ومدن أخرى، وذلك على خلفية الهزيمة التي ألحقها الجيش بمليشيات الجبهة ودخوله مدينة مقلي حاضرة الإقليم.

ومطلع الشهر الجاري كانت قنبلة يدوية، قد انفجرت ، بالقرب من مطار أديس أبابا الدولي، فيما تم تفكيك أخرى وسط العاصمة قبل أن تنفجر.