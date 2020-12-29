تركيا ترفض إطلاق سراح كافالا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت المحكمة الدستورية التركية أمس بأن اعتقال رجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن.
ووفقا لوكالة (الأناضول) التركية، فقد رفضت المحكمة طلبا مقدما من كافالا بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، ويعني هذا أن كافالا، المعتقل منذ نوفمبر عام 2017، سيظل وراء القضبان.وتمت تبرئة كافالا في فبراير في محاكمة تتعلق باحتجاجات داعمة للبيئة شهدتها إسطنبول عام 2013.
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