30 ألف سلة غذائية سعودية للاجئي الروهينجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مواد غذائية للاجئي الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش، تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعما لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية. وتقوم رابطة العالم الإسلامي بالجانب التنفيذي للمشروع بالتنسيق الكامل مع كل من إدارة المنظمات غير الحكومية بمجلس الوزراء وإدارة الكوارث واللاجئين وإعادة الإعمار في بنجلاديش. وينفذ المشروع في أكثر من 20 نقطة توزيع تشمل مناطق: كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، يتم خلالها توزيع 30 ألف سلة غذائية للاجئين الروهنجيين والأسر الفقيرة بالبلد المستضيفن يستفيد منها نحو 120 ألف فرد، بهدف تحسين المستوى المعيشي للاجئين الروهنجيين في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة وينفذ المشروع في أكثر من 20 نقطة توزيع تشمل مناطق: كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، يتم خلالها توزيع 30 ألف سلة غذائية للاجئين الروهنجيين والأسر الفقيرة بالبلد المستضيفن يستفيد منها نحو 120 ألف فرد، بهدف تحسين المستوى المعيشي للاجئين الروهنجيين في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو ما زاد من الصعوبات وأدى إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم.

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