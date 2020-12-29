عمان تنتشل سفينة إيرانية غارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سلطنة عمان أمس انتشال وقطر حطام سفينة تجارية إيرانية غارقة قرابة مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس، أن مركز الأمن البحري قام بالتنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل بشرطة عمان، لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ لطاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لحادثة غرق في البحر الإقليمي العماني قرابة مضيق هرمز في 25 من الشهر الحالي. وطبقا للوكالة، تضافرت جهود مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية لانتشال وقطر حطام السفينة الغارقة، وتأمين وضمان انسيابية وسلامة حركة السفن العابرة بالمضيق. وطبقا للوكالة، تضافرت جهود مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية لانتشال وقطر حطام السفينة الغارقة، وتأمين وضمان انسيابية وسلامة حركة السفن العابرة بالمضيق.

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