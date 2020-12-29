13 أسيرا قتلوا في سجون الحوثي خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي 13 أسيرا يمنيا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء خلال شهر واحد.

وكشفت إشراق المقطري، رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن معظم المتوفين من أسرى الجيش بلواء الفتح، والذين أسروا من جبهات صعدة في أغسطس 2019م.

وقالت في تغريدة على (تويتر) «إن السبب الرئيس في ذلك تعذيب حوثي ضدهم يتمثل بإهمال أوضاعهم الصحية»، وأضافت أن معلوماتها استندت على شاهد عيان يعمل موظفا في سجون ميليشيات الحوثي.

وقتل قرابة 150 شخصا تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، وفقا لرابطة أمهات المختطفين، وتقول الرابطة «إن إحصاءاتها أقل بكثير من الواقع الفعلي نظرا لعدم قدرتها على الوصول إلى كافة أسر المختطفين والأسرى في زنازين الحوثي».

وكان مصدر محلي كشف أن عدد المختطفات في المعتقلات السرية للميليشيات وصل نحو 1121 فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية اعتدت نقطة أمنية بمحافظة البيضاء على امرأة، مما أدى إلى إجهاض جنينها الذي كانت حاملا به في شهرها التاسع.

وأفادت مصادر محلية أن نقطة أبوهاشم، أحد أكثر النقاط الحوثية انتهاكا بحق المسافرين، وجهت سؤالا إلى امرأة مسافرة إلى صنعاء عن المدينة التي قدمت منها، وعندما أجابت «من مأرب» قامت بالاعتداء عليها بالضرب والركل حتى أغمي عليها. وأضافت «إن المرأة أصيبت بنزيف حاد، وعندما تم إسعافها إلى أحد المستشفيات، وصلت في حالة وضع لتلد طفلا ميتا».

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من اقتحام عناصر تابعة لأمن مديرية العدين، في محافظة إب، منزل ختام العشاري، والاعتداء عليها بأعقاب البنادق إلى أن فارقت الحياة، في جريمة لاقت استنكارا شعبيا.

ميدانيا، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع القيادي العسكري العميد بكيل الغاثي قائد محور البيضاء وقائد اللواء 153 مشاه التابع للميليشيات الحوثية، وقالت مصادر ميدانية «إن طيران التحالف العربي شن 5 غارات جوية على اجتماع لميليشيات الحوثي في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء».

وأكد مصدر عسكري في تعز أن قوات الجيش الوطني تمكنت فجر أمس من صد هجوم حوثي على مواقعها في الجبهات الحدودية مع مديرية جبل حبشي، غرب المدينة.

من جهة أخرى، قالت منظمة الهجرة الدولية «إن عشرات الآلاف من اليمنيين نزحوا خلال 2020، غالبيتهم بسبب تصاعد القتال في عدد من المحافظات»، وقال تقرير صادر عن المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة «إنه منذ مطلع العام 2020م وحتى 26 ديسمبر، نزحت 28 ألفا و659 أسرة، يمثلون (171.954) نزحوا مرة واحدة على الأقل من منازلهم بسبب عدة عوامل من بينها الصراع المحتدم».

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