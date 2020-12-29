شكرا لقرائتكم خبر إردوغان يستفز الأتراك ويزيد ميزانية الرئاسة 28% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة «جمهورييت» التركية إن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه إردوغان في العام المقبل يعادل ما سيتقاضاه 31 عاملا في شهر واحد.

ووصفت قرار الرئيس التركي برفع ميزانية الرئاسة في العام الجديد بنسبة 28.1% بـ»المستفز»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور أدى إلى غضب كبير في قطاعات واسعة، كونه لا يتناسب مع متطلبات الحياة وارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا، وقارنت صحيفة «جمهورييت» بين الحد الأدنى الجديد للأجور الذي أقرته الحكومة التركية بمعدل 21.56% بداية الشهر المقبل، براتب إردوغان الشهري، الذي يقدر بـ88 ألف ليرة تركية.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأشارت إلى أن الزيادة الشهرية لراتب إردوغان بلغت 6750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3.5 أضعاف الحد الأدنى لأجور العاملين.

وتأتي الانتقادات على خلفية إعلان وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد سلجوق أن الحد الأدنى للأجور لعام 2021، يعادل 2.825 ليرة و90 قرشا، ووفقا للحد الأدنى للأجور المحدد، سيكون الأجر اليومي للموظف 94 ليرة، أي ما يعادل 12.5 دولارا، وفقا لسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأثار قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى غضب كبير في قطاعات واسعة، لأنه لا يتناسب مع متطلبات الحياة وارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا، وطالبت أحزاب المعارضة والاتحاد العام للنقابات برفع الحد الأدنى إلى أكثر من 3 آلاف ليرة.

وتحدى عدد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، النظام الحاكم برفع الحد الأدنى لأجور للعاملين لديها إلى 3100 ليرة. ومن ضمن هذه البلديات، بلدية أنقرة، وإسطنبول، وأضنة، وأسكي شهير. وأعلنت هذه البلديات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3100 ليرة أو أكثر في عام 2021.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، الذي وصفته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بـ»الرجل الذي يقلق إردوغان» قوله «في بداية العام، قررنا أن راتب زملائنا العاملين في بلديتنا سيكون على الأقل 3100 ليرة تركية»، وكذلك فعل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أضنة زيدان قارالار.

من جهته، أعلن الاتحاد العام للنقابات عدم رضاه عن القرار الحكومي، ونقل عن الأمين العام للاتحاد نظمي أرجات «كشريحة عاملة لا نتفق مع القرار، فالراتب الذي يقل عن 3 آلاف ليرة تركية ليس عرضا يسعد الموظفين أو العمال، كما أنه لا يلبي متطلباتهم اليومية».

وكان تقرير أعدته المعارضة التركية عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، أظهر أن أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت بمرور الوقت، موضحا أنه منذ يناير 2020، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا بـ 100 دولار، أي ما لا يقل عن حد الجوع المقدر بـ2500 ليرة.

الزيادة والانهيار: