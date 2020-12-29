شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل زيادة قياسية يومية جديدة في إصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الحكومة البريطانية 53135 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، وهو أكبر عدد منذ بدء الفحص الجماعي في منتصف 2020، كما يمثل زيادة حادة مقارنة بالرقم المسجل في اليوم السابق والبالغ 41358 حالة.

كما زاد كثيراً عدد حالات الوفاة المسجل الثلاثاء إلى 414 مقارنة مع المسجل في اليوم السابق البالغ 357 حالة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 71567.

وتكافح بريطانيا الآن سلالة جديدة من «كوفيد-19» يقول العلماء إنها يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين بهيئة الصحة العامة في إنجلترا: «نواصل رصد مستويات غير مسبوقة من إصابات «كوفيد-19» في أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يثير قلقاً شديداً، خاصة أن مستشفياتنا تواجه ضغوطا كبيرة».

وسيعلن وزير الصحة مات هانكوك الأربعاء تحديثاً بشأن قيود فيروس كورونا.

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