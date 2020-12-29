شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ«كورونا» منذ تفشي الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت بريطانيا، التي تواجه تسارعاً في تفشي وباء «كوفيد-19» بسبب تحوّر فيروس كورونا المستجد، 53135 إصابة جديدة الثلاثاء، في رقم غير مسبوق منذ بدء تفشي جائحة «كورونا»، بداية العام الجاري.

ومع هذه الزيادة التي سُجلت رغم إغلاق جزء كبير من المملكة المتحدة أخيراً، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 2,382,865 منذ بداية تفشي الوباء من بينها 71567 وفاة، منها 414 وفاة أعلنت الثلاثاء، وسط قلق من انتشار السلالة المتحورة.

وتعليقاً على هذه التطورات، قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن المستوى «غير المسبوق» لانتشار الإصابات بالعدوى أمر «يثير قلقاً بالغاً».

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة. ويتم حالياً تطبيق إجراءات إغلاق في أجزاء كبيرة من البلاد، من شأنها تقييد السفر، وفي بعض الحالات تفرض على الأشخاص البقاء في منازلهم.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة. وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول، حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا «فايزر» الأمريكية، و«بيونتيك» الألمانية.