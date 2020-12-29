شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير: مباراة كلباء مهمة وعلينا البدء بحصد النقاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مصعب الفكي

يأمل فريق حتا بتحقيق الفوز الأول في دوري الخليج العربي عندما يواجه اتحاد كلباء، الخميس، ضمن الجولة 11. والفريق في وضع معقد ويحتل المركز الأخير في ترتيب أندية الدوري بنقطة واحدة فقط، ويتطلع للخروج من منطقة الخطر بحصد أول ثلاث نقاط في البطولة على حساب منافسه كلباء.

وأوضح الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش، المدير الفني لفريق حتا، أن المباراة لن تكون سهلة، وتكتسي أهمية كبيرة لفريقه الذي يبحث عن تحسين وضعه في الدوري، مبيناً أن حتا قدم أداء مميزاً في المباراة الماضية أمام الشارقة وسجل هدفين، لكنه في النهاية لم ينجح في تحقيق الفوز، أو الخروج بنقطة من حامل اللقب.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: مباراة كلباء مهمة بالنسبة إلينا، نتطلع لحصد النقاط الثلاث، وتحسين وضع الفريق.. نقدم أداء مميزاً ولكن للأسف لا ننجح في تحقيق الفوز.. في المباراة الماضية أمام الشارقة كنا جيدين ولكن ليس بالقدر الذي يمكننا من نيل نقاط المباراة، نحتاج جداً للفوز في مباراة كلباء ، لقد قيل لي إن آخر فوز لحتا في الدوري كان في الموسم الماضي على الفريق نفسه، نريد أن نكرر الفوز عليهم، وننطلق من جديد في البطولة.

وعن غيابات الفريق في المباراة قال: ليس لدينا إصابات في الفريق سوى اللاعب فارياس الذي لن يكون متاحاً في المباراة، لكنه سيعود سريعاً للمشاركة مع الفريق، وبقية اللاعبين جاهزين للقاء.

وعن طموح حتا في اللقاء عموما قال: الفوز، ولا شئ غير الفوز، اتمنى أن نسجل الأهداف، وألا نستقبل هدفاً، الفوز سيعيد الثقة للفريق،. في بعض المباريات اللاعبون يكونون قريبين من الفوز ولكن لديهم رهبة نوعاً ما، يجب أن نعمل على الجانب الذهني بصورة مكثفة في الفترة الحالية حتى نستثمر الأداء المميز للفريق بتحقيق الانتصارات.