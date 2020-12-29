سعيد سليمان: حتا يتطلع للفوز الأول واللاعبون على قدر التحدي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

أوضح المدافع سعيد سليمان لاعب فريق حتا، أن الفريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث عندما يواجه الخميس، فريق اتحاد كلباء، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، مبيناً أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما عندهم حتى يحقق الفريق الانتصار.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نخوض كل المباريات بهدف الفوز، صحيح أن الفريق في مركز متأخر، ولكن ما زال المشوار طويلاً، وهناك نقاط في الملعب علينا حصدها».

وأضاف: «في المباريات الأخيرة كنا جيدين، أمام الشارقة قدمنا أداء مميزاً واستحوذنا على الكرة ونجحنا في تسجيل هدفين، ولكن الحظ لم يحالفنا في الخروج بالنقاط الثلاث، أو على الأقل نقطة من المباراة، إنها كرة القدم وعلينا تقبل الأمر والتطلع للمستقبل لتحقيق أهدافنا، لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا وبقدرتنا على صنع الفارق وجميع لاعبي حتا سيكونون على قدر التحدي».

وكان سعيد سليمان صاحب الـ21 عاماً انضم إلى حتا في التسجيلات الأخيرة بعقد إعارة لمدة عام، قادماً من شباب الأهلي وتدرج في فرق المراحل السنية لنادي شباب الأهلي بعد أن انتقل إليه من الحمرية.

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