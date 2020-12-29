شكرا لقرائتكم خبر عن برامج لتعليم الرسم والخط والتصميم في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - ”الخليج 365”

أطلقت الرابطة الثقافية الفرنسية في مقرها الجديد في أبوظبي، عدداً من البرامج الجديدة لتعليم فنون الرسم والتصوير باعتبارها المكان المناسب لإبراز الفنون المُبتكرة داخل الإمارات، ويستضيف مقر الرابطة العديد من المعارض، مع توفيره لعُشّاق الفنون تجربة تعليمية استثنائية لإتقان أشكالها المختلفة.

وسوف تقيم الرابطة ابتداءً من 11 يناير/ كانون الثاني 2021، ورش عمل تعليمية تمتد على 5 جلسات حول الرسم، التلوين، الخزف، الفخّار، الخطّ والتصميم، بإشراف الفنان عبدالسلام الفلاح، الذي يحمل في جعبته خبرة رائدة في مجال الفنون تجلّت بوضوح عبر مشاركته في العديد من المعارض الجماعية.

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