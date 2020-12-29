إيطاليا ترحب بإنهاء قضية لاجئين اثيوبيين في أديس أبابا

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روما: رحبت إيطاليا الإثنين بقرار اثيوبيا السماح بخروج مسؤولين اثنين سابقين في نظام الرئيس السابق منغيستو هايلي ماريام من سفارتها في اديس ابابا حرّين، بعد أن أمضيا نحو ثلاثة عقود لاجئين سياسيين داخلها.

وقال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في بيان إن القرار "يضع حدا لعلاقة طويلة".

واللاجئان الاثيوبيان هما رئيس الاركان السابق اديس تيدلا ووزير الخارجية السابق برهانو بايهي، وقد منحتهما ايطاليا حق اللجوء الى سفارتها عام 1991 لأسباب انسانية.

ولجأ الرجلان مع عدة مسؤولين من نظام منغيستو القمعي الى السفارة بعد سقوط اديس ابابا بيد قوات الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.

واقدم رئيس الوزراء السابق هايلي يمانو على الانتحار داخل السفارة في يونيو عام 1991، كما توفي مسؤول آخر داخلها عام 2004.

وتولى منغيستو السلطة بين عامي 1974 و1991 حتى هزيمة جيشه امام الجبهة الديمقراطية الثورية، ما أجبره على الفرار الى زيمبابوي حيث لا يزال يعيش هناك حتى اليوم، وقد بلغ من العمر 84 عاما.

وحكم على منغيستو هايلي ماريام غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب ابادة جماعية، ثم بالاعدام في 26 مايو 2008 بعد استئناف الحكم. ويقدر أن نظامه قتل ما بين 1,2 مليون الى مليوني اثيوبي.