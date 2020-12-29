نفوق "مانوكورا" النادرة التي ألهمت المعجبين بها

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أعلن نفوق مانوكورا وهي أنثى طائر كيوي أبيض نادر كانت قد ألهمت كتابا ولعبا للأطفال.

وولدت مانوكورا في عام 2011، غير أن أنثى طائر الكيوي وهي من نوع "نورث آيلاند براون" ولدت بريش أبيض.

وأصبحت نقطة جذب كبيرة في "بوكاها ماونت بروس"، مركز الحياة البرية في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وعلى الإنترنت، إذ بيعت الألعاب اللينة المقلدة لـ "مانوكورا" في جميع أنحاء العالم.

وقالت صفحة على فايسبوك مخصصة لها "ببالغ الحزن نعلن فقدان صديقتنا العزيزة مانوكورا".

وأضافت أن مانوكورا نفقت بسلام يوم الأحد بحضور حراس وطاقم بيطري.

وقالت "سنفتقدها بشدة".

وكانت مانوكورا هي الأولى من ثلاثة طيور كيوي بيض اللون فقست في المركز نفسه في عامي 2011 و2012.

وعُرّفت مانوكورا في البداية بأنها ذكر، ولكن تبين لاحقا أنها أنثى - ما زاد من تفردها.

وقد أشاد دعاة الحفاظ على البيئة والمعجبون بمانوكورا بها.

وكتبت مؤلفة الأطفال النيوزيلندية جوي كاولي عنها في كتابها "مانوكورا، الكيوي البيضاء"، بعد زيارتها.

وقالت كاولي لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" لقد استمتعت بالربط بين "خصوصية" مانوكورا وبين "تفرد" كل طفل.