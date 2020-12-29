وفاة مصمم شارات بي بي سي الشهيرة

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توفي البريطاني، مارتن لامبي، مصمم الشارات التلفزيونية المعروف عن عمر يناهز 75 عاما.

وصمم لامبي العديد من الشارات المعروفة سواء لبي بي سي أو آي تي في 4 البريطانية، وأشهرها شارة منطاد العالم لقناة بي بي سي 1 التي استخدمتها القناة بين عامي 1982 و 2001.

وأسس لامبي شركة تولت تصميم شارات معروفة منها شارة بي بي سي 2 و1 التي تضمنت تطاير ألوان زرقاء أفقيا عبر الشاشة.

وكان لامبي ضيفا على بي بي سي في الآونة الأخيرة لمناقشة بقاء الشارات الخالدة في ذاكرة البريطانيين.

وجاءت وفاة لامبي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وأعلن عنها شريكه في الشركة الاستشارية التي أسسها.

ونعت الشركة مؤسسها في بيان ووصفته "بأحد قادة مصممي الغرافيكس ومخرجي الإبداعات الرقمية في جيله".

وأضاف البيان "عمله الاستثنائي وروحه الملهمة أثرت في أرواح كثيرين، وسنفتقده بشكل كبير".

وصمم لامبي أيضا برنامج عرائس متحركة ساخر بالمشاركة مع جون لويد وروجر لو وبيتر فلاك.

BBC شارة بي بي سي1

وصممت شركته أيضا شعارات شهيرة منها شعار شركة أو2 لخدمات الاتصالات وكذلك أشرف على مسابقة بلو بيتر لتصميم شارة رسمية لليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية عام 2012.

وفي لقاء مع بي بي سي عام 2013 قال لامبي "المصممون من أمثالي عملهم الرئيسي هو جعل القنوات الإعلامية تظهر بشكل مختلف عن بعضها".

وأضاف "كل العمل الخاص بالهوية التجارية يتمحور حول جعل نفسك مختلفا ومميزا عن بقية المنافسين وأن تكون واضحا للمتابعين".