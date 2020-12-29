شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى يكشف أبرز نجاحات مصر خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب الصحفي، خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أبرز إنجازات مصر خلال عام 2020، موضحا أن مصر خلال هذا العام استطاعت أن تقف على قدميها، ولم تتوقف فيها عجلة الإنتاج رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس تحرير جريدة الأخبار، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن مصر استطاعت خلال عام 2020 أن تحافظ على التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج وصحة الناس وتفرض إجراءات احترازية مهمة.

وأوضح خالد ميرى، أن نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قليلة جدًا بمقارنة دول كثيرة في العالم، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تحافظ على وجودها الإقليمى والعالمى المؤثرة، موضحا أن أى حدث إقليمى أو عالمى لا يمكن مناقشته دون تواجد مصري، بجانب أن مصر حافظت على جيشها قويا وحققت نجاحا اقتصاديا كبيرا خلال عام 2020.