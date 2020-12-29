شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود مشعل يكشف دور المجتمع المدنى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الملفات التى يحرص عليها، وفى مقدمتها ملف الصحة بمحافظة دمياط، خاصة وأن المنظومة الصحية بالمحافظة عليها بعض الملاحظات، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك مزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة بهذا الملف على وجه التحديد فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرًأ إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع المدنى من أجل توجيه المواطنين لدعم الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الوحدات الصحية التى تنقصها الكوادر البشرية، وهذا بدوره ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وسيتم مناقشة كافة هذه الملفات بلجنة الصحة فور بدء أعمال مجلس النواب الجديد، للوقوف على كيفية مساعدة الدولة وجمعيات المجتمع المدنى للمنظومة الصحية بشكل عام لخدمة المواطنين، مشيدا بحجم الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ظل جائحة كورونا، سواء من خلال التنسيق بين المستشفيات وكافة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عضو البرلمان، أن كافة المستلزمات والأجهزة اللازمة سيتم توفيرها لجميع المواطنين، لافتا إلى أن التعددية الحزبية بمجلس النواب الجديد سيكون لها دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والحزبية على الأرض، حيث سيكون هناك ترجمة حقيقية لأصوات المواطنين جميعهم تحت القبة، وسيكون هناك تنوع فى الرؤى والأفكار، وترجمة حقيقية لوعى وثقافة المواطنين واختيارهم لمن يمثلهم تحت القبة.