نائبة جو بايدن تتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا

تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحصلت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا.

وقالت هاريس، فور تلقي اللقاح في المركز الطبي المتحد في العاصمة واشنطن: "أريد أن أشجع الجميع على تلقي اللقاح، إنه آمن".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك

المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "في العام المقبل.. من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.

كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع

أنحاء العالم إلى 81 مليونا و392 ألفا و599 حالة، حتى الساعة 1312 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الثلاثاء،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليون و777 ألفا و288 حالات.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.