المفوضية الأوروبية تُعلن عن موعد توقيع إتفاق ما بعد بريكست

صرحت المتحدثة بأسم المفوضية الأوروبية، أنه تم تحديد موعد توقيع قادة الاتحاد الأوربي لاتفاق ما بعد بريكست، ليتم التوقيع غدًا الأربعاء.

وقالت دانا سبينانت على حسابها "تويتر" إن: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، سوف يوقعان اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع لندن يوم الأربعاء

30 ديسمبر. وفقا لـ سبوتنيك.

وعلى الجانب الآخر، يجب أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق في لندن.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست ليتم إسدال الستار على نحو عشرة أشهر من مفاوضات

مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.

وكانت المحادثات متعثرة بين الجانبين عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة.

ودارت مخاوف من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية هي التي ستحكم العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل، إذ ستفرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد.