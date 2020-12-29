الاتحاد الأوروبي يشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتي فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي عدد جرعات التكتل الأوروبي من اللقاح إلى 300 مليون جرعة.
وقالت فون دير لاين، في تغريدة عبر موقع"تويتر" للتدوينات القصيرة أوردتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لقد قررنا الحصول على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/بيونتيك الذي يجري بالفعل استخدامه لتطعيم المواطنين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.. بذلك سيكون لدينا 300 مليون جرعة من
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق رسميا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأول الأحد، وذلك بعد اعتماد لقاح فايزر/بيونتيك يوم 21 ديسمبر الجاري.
وتواصل وكالة الأدوية الأوروبية النظر في تقييم المزيد من اللقاحات المرشحة الواعدة لإقرارها وإجازتها والتي من بينها لقاح "أسترازينيكا/أكسفورد" ولقاح "جونسون أند جونسون" المضادين لفيروس كورونا.
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