موسكو تؤكد توفير اللقاح المضاد لكورونا لما يقرب 50 ألف شخص

تحدث سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو، مؤكداً أنه سيتم تطعيم ما يقرب من 50 ألف شخص باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في موسكو، كما تم تسجيل 70 ألف طلب للحصول على اللقاح.

وأكمل سوبيانين مشيراً إلى أن جميع نقاط التطعيم بالعاصمة تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد طوابير انتظار، بالإضافة لتوفر كميات أخرى في المخازن. وفقاً لـ سبوتنيك.

وحث عمدة موسكو المواطنيين على أخذ اللقاح، قائلا: "أعتقد أن اللقاحات هي

السبيل للخلاص والانتصار على هذا الوباء، ليس هناك خيار آخر.

وتابع سوبيانين: "اعتبار من يوم غد سيتم فتح باب التطعيم للعاملين في مجمعات البناء وطلاب الكليات والجامعات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا".

وختم عمدة موسكو بالقول: "سيتمكن سكان موسكو من الجيل الأكبر سناً والطلاب الذين تم تطعيمهم من التمتع مرة أخرى بالتنقل عبر وسائط النقل

بالمجان كالسابق، وإن بطاقاتهم الاجتماعية سيتم فتحها تلقائيا بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح".

وافقت وزارة الصحة الروسية على إمكانية التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الأكبر سناً".

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، وكان مخصصا لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.