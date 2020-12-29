إيطاليا تُسجل 11212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صرحت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، انها قد سجلت 659 وفاة بفيروس كورونا المستجد مقابل 445 أمس، في حين ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس من 8585 إلى 11212.

ووصلت الحصيلة الرسمية لوفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 73029 وفاة منذ ظهور الجائحة في البلاد في 21 فبراير ، وهو أعلى عدد في أوروبا والخامس

على مستوى العالم.

وسجلت البلاد حتى الآن مليونين و67 ألف حالة إصابة بالفيروس في المجمل.

والجدير بالذكر انه قد ظهرت السلالة الجديدة في بريطانيا في دول أوربية آخرى، مثل أيسلندا، والدنمارك وهولندا وإيطاليا واستراليا، وأقبلت عدة دول عربية وأوربية على حظر الطيران مع بريطانيا للحد من انتشار

الفيروس.

وفي جنوب إفريقيا، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد هناك، بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة، وقامت تركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا والكيان الإسرائيلي، أوقفوا السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.