قوات الاحتلال تعتقل أسيرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من بلدة حزما وبلدة الطور بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين إياد الهدرة ومحمد ثائر أبو خليل، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما شمال شرقي القدس.



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